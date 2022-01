Conférence « Mémoire d’Ardèche et Temps Présent »

Le comité scientifique de la revue présentera ses actions et notamment son cahier » Maladies, épidémies, pandémies en Ardèche « , recueil d’articles sur les combats contre la maladie au fil des siècles en Ardèche.

Reconnus pour leur qualité tant dans le contenu que dans la présentation, les Cahiers de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent regroupent quatre fois par an autour d’un thème donné les meilleurs auteurs régionaux ou universitaires, une somme de documents d’archives inédites et une illustration abondante.