Mais si le sens de ces symboles nous échappe encore et toujours, l’archéologue allemand, Dr. Stefan Maeder, propose un nouvel éclairage : et si, pour mieux les comprendre, il suffisait de lever les yeux ?
Conférence – Menhir de Die : Symboles entre Terre et Ciel
Conférence de S. Maeder sur les symboles gravés néolithiques, en particulier du menhir de Die. C’est une énigme de près de 6000 ans. Les gravures néolithiques du menhir de Die, d’un assemblage unique, demeurent indéchiffrables.
3 place de l'évêché 26150 Die Tél. 04 75 22 40 05