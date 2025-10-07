On s’est beaucoup interrogé sur le rapport entre les dragons et les clarinettes. Forment-ils, dans le grand arbre de l’évolution, une seule et même espèce ? Ont-ils un ancêtre commun ? En attendant, ils peuvent très bien jouer ensemble… Et vous avec eux ! »
C’est ce qu’une conférencière improbable et son acolyte, musicien multi-clarinettiste, vont tenter de nous faire découvrir, à travers une démonstration absurde et farfelue.
Conférence musicale : « Les 3 jours de la queue du dragon »
La Compagnie des Lisières s’empare du texte humoristique et décalé de l’auteur contemporain Jacques Rebotier, et crée un univers singulier, une forme hybride où se mêlent théâtre, musique live et vidéo.
