Le chef d’orchestre et compositeur Arnaud Arbet vous propose une brève histoire de la musique moderne. En une heure, il expliquera, avec des exemples musicaux donnés au piano, l’extraordinaire saga de la musique au 20ème siècle, des premières découvertes modernes de Debussy et Schönberg, héritées de Wagner, aux avancées rythmiques de Stravinsky et Bartók, en passant par les recherches les plus expérimentales de la seconde moitié du siècle, avec Boulez, Stockhausen, Ligeti et Kurtág. Vous pourrez comprendre, en termes simples et abordables, tous les chemins empruntés par la musique, de l’atonalité au dodécaphonisme, du néo-classicisme à l’électronique, du hasard au postmodernisme.
Conférence musicale – Rencontre autour de la musique du XXème siècle
Conférence d’Arnaud Arbet, chef d’orchestre, compositeur et pianiste
Événement organisé par l’Orchestre de Chambre de la Drôme avec l’association dioise des Amis des Arts et du Musée. Sur réservation
