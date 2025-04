Conférence musicale – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Franz Schubert

Franz Schubert a laissé une oeuvre immense en dépit d’une maladie effroyable qui l’a fauché à 31 ans.

Douze symphonies, six cents Lieder et un grand corpus autour du piano ne présentent qu’une partie

d’une production bien plus vaste.

Cette conférence permettra, de découvrir des aspects totalement inconnus de la personnalité et de la

production du compositeur viennois. La présentation de quelques oeuvres au piano sera l’occasion

d’en décortiquer les richesses et les particularités.

Des Lieder et une oeuvre phare de la musique de chambre de Franz Schubert, le quatuor à cordes en ré

mineur ( » La jeune fille et la mort « ), seront au programme de l’APAS cet été. Ainsi, plongeons dans la

vie et l’oeuvre de ce compositeur pour approfondir le plaisir d’écouter lors de nos prochains concerts.