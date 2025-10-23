Armelle Babin présente deux conférences ( la deuxième en janvier) pour aborder l’opéra sous l’angle de l’inspiration littéraire qui lui est indissociable : de la mythologie gréco-latine, prédominante dans les oeuvres baroques et classiques, aux mythologiques nordiques, voire extra européennes
Conférence – Mythes de dieux et mythes des hommes à l’opéra
Mythes des dieux et mythes des hommes à l’opéra par Armelle Babin. Professeure agrégée d’Education musicale et docteure en musicologie, elle a étudié à la faculté d’Aix en Provence et a appris la direction de choeur au conservatoire d’Aix en Provence.
