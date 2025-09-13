Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines?

L’arrivée de ChatGPT et d’autres robots conversationnels bouleverse considérablement le paysage éducatif. Quelles sont les incidences sur notre modèle d’éducation, sur notre société?

Le 18/11/2025 20:00

Conférence animée par Philippe Meirieu, chercheur, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie.
Ouvert à tous, membres de l’association ACCES ou non.