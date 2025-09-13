Conférence animée par Philippe Meirieu, chercheur, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie.
Ouvert à tous, membres de l’association ACCES ou non.
Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines?
L’arrivée de ChatGPT et d’autres robots conversationnels bouleverse considérablement le paysage éducatif. Quelles sont les incidences sur notre modèle d’éducation, sur notre société?
rue Andrevon 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 75 05 04 45
