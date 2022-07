Conférence : Notre Dame de Lourdes

Lors de cette conférence, les membres de l’association de la Sauvegarde du Patrimoine de Romans et Bourg-de-Péage à l’origine de l’exposition » Art et artistes à Notre-Dame-De-Lourdes » feront part de leurs découvertes.

Grâce à de nombreux échanges avec les descendants et à leurs patientes recherches, ils s’attacheront à nous présenter les intentions des concepteurs, les artistes et leurs oeuvres qu’il s’agisse des vitraux, des peintures, des sculptures, des cloches et des orgues.