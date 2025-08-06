Sa supériorité militaire peut également compter sur un appui sans faille des USA. Toutefois, les mouvements palestiniens longtemps marginalisés et instrumentalisés par les États arabes, vont prendre leur autonomie avec l’OLP pour combattre l’État Hébreux. Or les stratégies contradictoires et souvent maladroites de Palestiniens divisés face à un pouvoir israélien qui accentue la colonisation des territoires occupés, rendent la situation impossible. La multiplicité des tensions géopolitiques et des guerres au Proche-Orient brouillent encore plus les cartes. Les partisans d’une solution négociée vers la paix et la création de deux États ne parviennent pas à s’imposer (les accords d’Oslo feront long feu). L’essor de l’islamisme côté musulman et du messianisme religieux côté juif aggravent encore les fractures et les haines qui déboucheront sur la violence terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 et les crimes innommables d’Israël à Gaza.
Conférence : Paix impossible au coeur du conflit Israëlo-Palestinien (de 1967 à nos jours) ?
La victoire fulgurante d’Israël sur les pays arabes en 1967 et l’élargissement de ses conquêtes changent la donne.
