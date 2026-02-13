Vous aimez les oeuvres de Tolkien ? vous pourrez en discuter avec un passionné !
Vous ne connaissez pas Tolkien ? Vous découvrirez que ce linguiste a créé tout un univers, inventé des langues, des écritures, et une mythologie qui nourrissent ses oeuvres.
Conférence par Sébastien Vrayenne – J.R.R. Tolkien, genèse d’un univers.
Les origines et influences de l’oeuvre de Tolkien. Avec les inventions de langues, d’écritures, de mythologies, « Le seigneur des anneaux », « le Hobbit », … mêlant aventure, philosophie et légendes médiévales ont profondément influencé la fantasy actuelle.
bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 04 75 21 25 64
