Alors que l’imposition des entreprises revêt une actualité brûlante, il n’est pas inutile de revenir sur la manière dont le problème a été abordé par le passé. En 1789, la Révolution propose une refondation fiscale qui touche notamment le secteur marchand, alors à la pointe de l’économie française. La création de la patente (1791), censée frapper les revenus commerciaux, se veut à la fois égalitaire et profondément libérale, par opposition aux taxes d’Ancien Régime. Une observation de ses applications locales incite néanmoins à reconsidérer le grand récit du triomphe de la seule » liberté du commerce « .
Conférence : « Paradoxes du libéralisme révolutionnaire : les entrepreneurs drômois face aux réformes fiscales (1789-1798) »
Par Boris Deschanel, maître de conférences en histoire moderne, université d’Avignon.
