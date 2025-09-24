Conférence : « Paradoxes du libéralisme révolutionnaire : les entrepreneurs drômois face aux réformes fiscales (1789-1798) »

Par Boris Deschanel, maître de conférences en histoire moderne, université d’Avignon.

Conférence : « Paradoxes du libéralisme révolutionnaire : les entrepreneurs drômois face aux réformes fiscales (1789-1798) »
Le 15/10/2025 18:30

14 rue de la Manutention 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 80

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Alors que l’imposition des entreprises revêt une actualité brûlante, il n’est pas inutile de revenir sur la manière dont le problème a été abordé par le passé. En 1789, la Révolution propose une refondation fiscale qui touche notamment le secteur marchand, alors à la pointe de l’économie française. La création de la patente (1791), censée frapper les revenus commerciaux, se veut à la fois égalitaire et profondément libérale, par opposition aux taxes d’Ancien Régime. Une observation de ses applications locales incite néanmoins à reconsidérer le grand récit du triomphe de la seule  » liberté du commerce « .