Quand la parentalité devient le terreau d’une révolution invisible, et la famille le moteur de changement pour un avenir durable! Comment devenir parent, en cette période pleine d’incertitudes quant à l’avenir des enfants et de la planète, peut nous engager d’avantage dans l’écologie et le militantisme.
Et si être parent et écolo n’était pas contradictoire?
Rencontre proposée en partenariat avec Écologie au quotidien dans le cadre des Rencontres de l’écologie.
Conférence – Parents écolos, nos enfants nous obligent
Rencontre avec Charlotte Meyer, autrice du livre « Les enfants de l’apocalypse »
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas 26150 Die Tél. 04 75 22 22 32
Quand la parentalité devient le terreau d’une révolution invisible, et la famille le moteur de changement pour un avenir durable! Comment devenir parent, en cette période pleine d’incertitudes quant à l’avenir des enfants et de la planète, peut nous engager d’avantage dans l’écologie et le militantisme.