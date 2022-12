Conférence peinture : Poussin, Lorrain, Duquet, le classicisme à Rome

Cycle : l’architecture et la peinture française au 17è siècle. Conférence de Claire Grébille, historienne de l’art.

Installé à Rome en 1624, Poussin développe, dès son arrivée, un art marqué par le néo-vénétianisme qui va lentement évoluer vers un classicisme imprégné d’une portée métaphysique inégalée. Rejoint par Gaspard Duguet et Claude Lorrain, c’est dans le paysage que la dimension intellectuelle et philosophique atteint sa plus grande intensité poétique.