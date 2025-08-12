Conférence : Pouvons-nous vraiment prouver que nous sommes libres ?

La liberté n’est pas l’absence de contraintes mais une manière d’être soi au coeur des contraintes.
Conférence de Charles Pépin, philosophe.
Nous sommes libres quand nos actions, nos gestes, nos décisions, expriment notre personnalité, autrement dit quand nos actes nous ressemblent, quand nous sommes fidèles à notre passé et à ce que nous voulons faire de l’avenir.
