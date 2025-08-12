Conférence : Pouvons-nous vraiment prouver que nous sommes libres ?

Nous sommes libres quand nos actions, nos gestes, nos décisions, expriment notre personnalité, autrement dit quand nos actes nous ressemblent, quand nous sommes fidèles à notre passé et à ce que nous voulons faire de l’avenir.

Le 25/11/2025 19:30

87 avenue de Romans 26000 Valence Tél. 06 09 74 04 22

Contacter par mail Site internet
Payant

La liberté n’est pas l’absence de contraintes mais une manière d’être soi au coeur des contraintes.

Conférence de Charles Pépin, philosophe.