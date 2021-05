Conférence « Prehistoire et territoires »

La tarif d’entrée (6EUR) comprend la visite libre du musée à 15h30, une démonstration de taille de silex à 16h30 et la conférence à 17h.

Au Paléolithique moyen (80/35 ka) l’homme de Néanderthal a assidument fréquenté le massif. Ses vestiges ont souvent été balayés et remaniés par la poussée de la dernière phase glaciaire (22/18 Ka BC). On trouve des silex de cette période à Vassieux, dans le Val de Lans mais aussi dans certaines cavités du Nord Vercors.

Alors que le climat se réchauffe progressivement au Paléolithique supérieur (15/9.5 ka BC), des groupes humains, limités en nombre, ont parcouru et séjourné saisonnièrement sur le plateau jusque vers 1000 m dans un milieu presque sans arbres et encore très minéral. Toujours près de l’eau, Ils y ont chassé une grande quantité de marmottes pour leur peau.

Les cultures Mésolithiques (9.5/5.5 ka BC) ne sont vraiment considérées comme des entités culturelles que depuis seulement une quarantaine d’années. Dans le Vercors, ce sont d’abord des habitats sous abris qui ont été explorés dans les années 1980 puis les stations de plein-air ont été découvertes en montagne à des altitudes élevées et sur des sites inattendus, notamment sur les Hauts Plateaux du Vercors et dans le Val de Lans. Les relations piémonts-montagne et les déplacements saisonniers occupent alors une place centrale dans le mode de vie de ces groupes de chasseurs évoluant en liberté dans un cadre géologique et géographique exceptionnel.

Venus du Sud, des groupes de pasteurs puis de pasteurs-paysans du Néolithique (5.2/2.5 ka BC) vont occuper les mêmes sites que les Mésolithiques en piémonts. Les zones d’altitude sont désertées, sauf pour se procurer du silex. Vers la fin de la période, l’abondante matière première » silex » a été exploitée de manière industrielle à Autrans mais surtout à Vassieux.

La montagne sera alors désertée pour n’offrir qu’un axe de circulations nord-sud en empruntant les Hauts Plateaux reliant la vallée de la Drôme à celle de l’Isère et ce, jusqu’à la romanisation.