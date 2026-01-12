À travers cette conférence, Benjamin Morel reviendra sur la portée et l’actualité du principe d’indivisibilité de la République, pilier fondamental de notre Constitution et garant de l’unité nationale.
Cette rencontre offrira un éclairage pour mieux comprendre les enjeux contemporains de ce principe essentiel à la vie démocratique française.
Un temps d’échange avec le public suivra l’intervention.
Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République
Le Collectif Laïcité de la Drôme a le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle animée par Benjamin Morel, constitutionnaliste, docteur en science politique et maître de conférences en droit public.
26 Avenue du président Herriot 26000 Valence
À travers cette conférence, Benjamin Morel reviendra sur la portée et l’actualité du principe d’indivisibilité de la République, pilier fondamental de notre Constitution et garant de l’unité nationale.