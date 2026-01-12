Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République

Le Collectif Laïcité de la Drôme a le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle animée par Benjamin Morel, constitutionnaliste, docteur en science politique et maître de conférences en droit public.

Le 23/01/2026 19:00

26 Avenue du président Herriot 26000 Valence

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

À travers cette conférence, Benjamin Morel reviendra sur la portée et l’actualité du principe d’indivisibilité de la République, pilier fondamental de notre Constitution et garant de l’unité nationale.
Cette rencontre offrira un éclairage pour mieux comprendre les enjeux contemporains de ce principe essentiel à la vie démocratique française.
Un temps d’échange avec le public suivra l’intervention.