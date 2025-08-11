Conférence : Que reste-t-il de la culture des Lumières ?

Régulièrement invoqué,  » l’esprit des Lumières  » fait, désormais, l’objet d’un consensus majoritaire. Mais à quoi fait-on exactement référence quand on se revendique des Lumières aujourd’hui ?

Conférence : Que reste-t-il de la culture des Lumières ?
Le 06/11/2025 19:30

26 Av. du Président Herriot 26000 Valence Tél. 06 09 74 04 22

Contacter par mail Site internet
Payant

Leur héritage est-il toujours vivant, ou est-il, au contraire, pour ainsi dire vidé de son contenu. Que fut, au juste, la culture des Lumières, et qu’en reste-il dans la France de 2025.

Conférence de Stéphanie Roza, philosophe.