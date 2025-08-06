Conférence : Qu’est-ce que le Fascisme ? Un autoritarisme parmi d’autres ?

Inventé en 1919, le mot « fascisme » a d’abord dénommé un mouvement politique puis un régime italien, avant de désigner, à tort ou à raison, une nébuleuse de formations politiques en Europe, et quelques régimes.

Le 02/12/2025 18:00

26 Avenue Sadi Carnot 26000 Valence Tél. 04 75 56 81 79

Payant

Il est toujours employé aujourd’hui, surtout dans le monde occidental pour stigmatiser des partis généralement classés (mais pas seulement…) à « l’extrême droite » du spectre politique. Mais qu’est-ce au fait que le fascisme ? Peut-on en produire une définition qui fasse consensus ? Y en a-t-il un ou plusieurs ? S’est-il pérennisé après 1945 ?