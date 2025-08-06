Il est toujours employé aujourd’hui, surtout dans le monde occidental pour stigmatiser des partis généralement classés (mais pas seulement…) à « l’extrême droite » du spectre politique. Mais qu’est-ce au fait que le fascisme ? Peut-on en produire une définition qui fasse consensus ? Y en a-t-il un ou plusieurs ? S’est-il pérennisé après 1945 ?
Conférence : Qu’est-ce que le Fascisme ? Un autoritarisme parmi d’autres ?
Inventé en 1919, le mot « fascisme » a d’abord dénommé un mouvement politique puis un régime italien, avant de désigner, à tort ou à raison, une nébuleuse de formations politiques en Europe, et quelques régimes.
26 Avenue Sadi Carnot 26000 Valence Tél. 04 75 56 81 79