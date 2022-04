Conférence Sarah Bernhardt

» Durant un demi-siècle le théâtre fut roi de Paris et » Madame Sarah » fut incontestablement reine de ce royaume » (André Castelot).

Comment Sarah Bernhardt, issue d’un milieu peu favorisé a-t-elle pu atteindre un tel sommet de gloire ?

Comment une femme, apparemment si fantasque qu’un de ses amis disait » elle pourrait entrer dans un couvent, découvrir le pôle Nord, s’inoculer le microbe de la rage, tuer un empereur ou épouser un roi nègre que je n’en serais point surpris… « , a-t-elle, pendant plus de cinquante ans, et jusqu’à son dernier souffle, réussi à rester sur ce sommet ?

Sa gloire a franchi les siècles et elle est considérée encore aujourd’hui comme la reine du monde théâtral du dix-neuvième siècle.

Quel a été l’ensemble de dons, que » Madame Sarah « , a su mobiliser pour réussir à créer son mythe ?

Monique iordanoff a exploré l’univers de celle qui fut une » Star hollywoodienne » avant la lettre pour tenter de démêler l’écheveau, essayer d’expliquer l’inexplicable et pouvoir nous emmener en voyage dans l’univers aussi passionnant que complexe de cette surprenante actrice, de cette femme libre.