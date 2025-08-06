Même s’il n’utilise pas ce mot, le philosophe néerlandais Baruch Spinoza pourrait être considéré comme l’inventeur de la laïcité. Dans son court Traité théologico-politique (1670), il pose en effet les bases d’une société dans laquelle la religion est rejetée dans la sphère privée et ne peut influer sur l’organisation pratique de la société. D’une façon ingénieuse et audacieuse, l’auteur met à profit ses talents de commerçant et de pédagogue pour plaider efficacement en faveur d’un contrat entre l’homme et Dieu, un pacte qui exclut toute intervention extérieure sauf en cas de trouble à l’ordre public. Astucieux, synthétique, ce bref développement a suscité contre lui les plus violentes réactions en son temps. Pourtant, il est devenu le bréviaire de toute personne voulant concilier le libre exercice de la conscience et le respect de toutes les religions.
Conférence : Spinoza et la naissance de la Laïcité
Cette conférence s’inscrit dans dans le cadre du 120ème anniversaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat.
