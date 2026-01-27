Conférence sur Beethoven, Artiste libre et européen

Conférence de l’Université Nyonsaise du Temps libre, Beethoven artiste libre et européen Par Antoine Abou, docteur en sociologie, président de l’Université pour tous de Vaison la Romaine.

Beethoven, ce compositeur, ce créateur hors du commun, » convaincu que la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie »

» Faire tout le Bien qu’on peut,

Aimer la Liberté par-dessus tout,

Et quand ce serait pour un trône,

Ne jamais trahir la vérité »

(Beethoven, Feuille d’album, 1792)

Enfant prodige, artiste libre, un combat permanent contre une surdité inexorable ; on a dit du compositeur tout et son contraire, parce que d’une certaine manière, il fut tout et son contraire.

Dans une conférence richement illustrée de tableaux et de nombreux extraits musicaux, Antoine Abou nous entraînera dans la vie de Beethoven, découvrir l’homme derrière l’artiste.