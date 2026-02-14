Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille

Présenté par Marie Christine Haussy, ancienne élève de l’Ecole du Louvres

Le 30/03/2026 15:00

128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 41 37

Cet homme illustre, mathématicien, philosophe, encyclopédiste et homme politique appartient à la septième génération de la famille de Caritat de Condorcet qui possède ce villages des Baronnies Provençale depuis le XVIe siècle.
La famille a habité et transformé le village aujourd’hui en ruine, mais que domine encore le donjon du XIe siècle et quelques courtines du XIIIe siècle.
Pendant la Révolution, Marie-Jean Antoine Nicolas a joué un grand rôle dans la progression des idées sociales notamment vis à vis des femmes, tandis que son cousin germain, François Hélène, comte de Condorcet se trouve parmi les signataires le 6 avril 1789, de la  »Protestation du clergé et de la noblesse du Dauphiné » contre le vote par tête admis par l’Assemblé de Romans. Ce vote par tête doit donner davantage de pouvoir au tiers état.