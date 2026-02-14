Cet homme illustre, mathématicien, philosophe, encyclopédiste et homme politique appartient à la septième génération de la famille de Caritat de Condorcet qui possède ce villages des Baronnies Provençale depuis le XVIe siècle.
La famille a habité et transformé le village aujourd’hui en ruine, mais que domine encore le donjon du XIe siècle et quelques courtines du XIIIe siècle.
Pendant la Révolution, Marie-Jean Antoine Nicolas a joué un grand rôle dans la progression des idées sociales notamment vis à vis des femmes, tandis que son cousin germain, François Hélène, comte de Condorcet se trouve parmi les signataires le 6 avril 1789, de la »Protestation du clergé et de la noblesse du Dauphiné » contre le vote par tête admis par l’Assemblé de Romans. Ce vote par tête doit donner davantage de pouvoir au tiers état.
Conférence sur Condorcet, ses origines, sa famille
Présenté par Marie Christine Haussy, ancienne élève de l’Ecole du Louvres
128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 41 37
