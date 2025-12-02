Conférence sur Jean Perriolat

Conférence avec Alain Coustaury (professeur d’histoire) sur Jean Perriolat : De la résistance spirituelle à l’enfer de Mauthausen.

Le 11/12/2025 20:00

Rue Jean Andrevon 26300 Bourg-de-Péage

Gratuit pour les visiteurs