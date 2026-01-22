Conférence sur la cybersécurité

Conférence sur la cybersécurité, les hackers sont prêts pour 2026, et vous ? Avec la présence de Mireille CLAPOT, membre de l’ARCEP et Axel ABATTU, ingénieur enseignant à l’ESISAR.

Le 09/02/2026 18:30

place du 8 Mai 1945 26600 Tain-l'Hermitage

Gratuit pour les visiteurs

Au programme:

– 2025, jackpot des cybercriminels. Serez vous la prochaine victime ?
– Saurez vous déjouer les pièges des hackers dopés par l’IA ?
– Savez vous ce qu’ils peuvent obtenir en quelques clics ?
– Temps d’échange convivial