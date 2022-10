Conférence sur la Démocratie Athénienne

D’ailleurs nous nous réclamons souvent des origines grecques de notre démocratie, mais on verra qu’il n’y a que très peu de rapports entre ce que nous appelons démocratie et ce qu’ils mettaient derrière ce mot. Leur démocratie, bien qu’elle date de 2500 ans avec un fonctionnement qui ne s’appuyait sur aucun précédent, était beaucoup plus avancée que tout ce que nous avons mis en place depuis !