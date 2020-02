Conférence sur la Perle de Sibérie : Le lac Baïkal

Lac Baïkal, Perle de Sibérie

L’hiver et les magies de la glace, la débâcle de la banquise et ses risques, le printemps et ses couleurs, l’automne agité et aux couleurs chaudes, les chamans et les showmen, l’orthodoxie et le plongeon dans l’eau glaciale, les rencontres improbables, les autochtones et leurs habitudes, les aventuriers anonymes traversant le lac à pied ou à vélo en plein hiver, l’auberge de Nikita….