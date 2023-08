Conférence sur la villa le Palais de Châteauneuf du Rhône

Conférence organisée en collaboration avec Patrimoine & Archéologie Pays de Montélimar, l’INRAP, MUSAT Musée de St Paul 3 Châteaux, la Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération et l’Université Lumière Lyon 2.

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage dédié aux recherches menées sur le site exceptionnel de la villa le Palais à Châteauneuf du Rhône, Jean-Claude Béal, maître de conférences honoraire à l’université Lyon Lumière 2 et Christophe Landry, historien et archéologue à l’INRAP, vous présenteront l’histoire de ce lieu.