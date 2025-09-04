pour proposer une Biennale du Livre d’Artiste.
Conférence sur le Livre d’Artiste et table ronde, pour un dialogue vivant entre plasticiens, auteurs, éditeurs, et amateurs d’art.
Conférence sur le Livre d’Artiste et table ronde
Cette année, notre Biennale en hommage à Michel Dobelli, organisée par Mireille Reboul, vice-présidente d’Arts Passion et la plasticienne Anny Blaise, s’associe au collectif Livre Libre et à l’association Atelier 26…
26 place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 42 99 67
pour proposer une Biennale du Livre d’Artiste.