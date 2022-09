Conférence sur « Le réchauffement climatique »

Conférence de Robert Gleize (agrégé de physique), proposée dans le cadre de la Fête de la science et du cycle de conférences de l’Université Nyonsaise du Temps Libre.

Chacun a entendu aujourd’hui discourir du bouleversement climatique lié à un responsable de moins en moins contesté : l’effet de serre. Ce terme, bien connu des pépiniéristes, recouvre cependant des phénomènes multiples, complexes et interdépendants. De récentes enquêtes menées auprès de ceux qui manipulent ces notions qu’ils soient politiques, journalistes, économistes, ou même parmi les étudiants en science, montrent que le sujet est mal maîtrisé par la population. Plus de 30% des interrogés placent par exemple la production d’électricité nucléaire dans la liste des premiers responsables du réchauffement. Le rôle joué par les sociétés industrialisées est aujourd’hui accepté par une majorité de leurs populations, mais les origines et le devenir des impacts associés à nos pratiques sont sous-estimés.