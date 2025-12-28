Conférence sur les infirmères pendant la première guerre mondiale

Programme :
de 14h à 19h : Exposition de l’ONaC-VG sur l’évolution des hopitaux pendant la guerre entre 1870 et la guerre d’Indochine
à 17h : Conférence par Francoise COQUILLAT sur le rôle des infirmières pendant la première guerre mondiale
salle des fêtes 26790 La Baume-de-Transit Tél. 06 70 63 10 20
