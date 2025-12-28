Exposition

Conférence sur les infirmères pendant la première guerre mondiale

Exposition sur l’évolution des hopitaux pendant la guerre et conférence sur le rôle des infirmières pendant 1ère guerre mondiale

Le 18/01/2026 14:00

salle des fêtes 26790 La Baume-de-Transit Tél. 06 70 63 10 20

Gratuit pour les visiteurs

Programme :
de 14h à 19h : Exposition de l’ONaC-VG sur l’évolution des hopitaux pendant la guerre entre 1870 et la guerre d’Indochine
à 17h : Conférence par Francoise COQUILLAT sur le rôle des infirmières pendant la première guerre mondiale