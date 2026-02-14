Nyons peut s’enorgueillir d’avoir accueilli, en un siècle, trois lauréats du prix Goncourt.
Adrien Bertrand, né à Nyons, obtient le prix 1914, l’Appel du sol, roman sur la Grande Guerre. Paul Colin, venu s’installer à Nyons en 1945, y écrit les Jeux sauvages, récompensé contre toute attente en 1950. Enfin, en 2017,
c’est le tour d’Éric Vuillard, ancien élève du lycée Roumanille, avec l’Ordre du Jour, sur la résistible montée du nazisme. Mais aussi, en 1944, faute de réunion du véritable jury Goncourt, un prix parodique fut attribué à un
autre concitoyen… Mais qui ?
Cette conférence sera l’occasion de le (re)découvrir, et entamera un voyage à travers ces oeuvres universelles et ces vies, un peu, beaucoup nyonsaises.
Conférence sur les Prix Goncourt nyonsais
Trois prix Goncourt nyonsais… et une parodie
Conférence d’Éric Dautriat, Ingénieur, ancien vice président de l’Académie de l’air et de l’Espace et d’Yves Guérin, auteur, ex-président de l’UNTL. Dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL.
128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 41 37
