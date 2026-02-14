Concept fascinant qui évoque l’idée de l’illimité et de l’éternité, l’infini est représenté par le symbole ?, il apparaît dans divers domaines mathématiques. En analyse, l’infini décrit des quantités qui dépassent toute valeur finie. Il permet de prévoir le comportement de ces quantités « très loin ». En géométrie, il permet d’imaginer des lignes parallèles se rejoignant à l’infini ou de considérer une droite comme un cercle. La théorie des ensembles l’utilise pour explorer les tailles des ensembles infinis, tels que les entiers ou les réels. Bien qu’il soulève des paradoxes intrigants, l’infini reste un pilier essentiel pour comprendre et étendre les frontières des mathématiques modernes.
Conférence sur l’infini en mathématiques
L’infini en mathématiques : Conférence de Michel Moreau, agrégé de mathématiques, dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL
