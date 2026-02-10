Une conférence qui analyse qui étaient ces insurgés ? Quelles étaient leurs motivations ? Comment ils s’étaient organisés et ce qu’ils sont devenus ?
Conférence sur l’insurrection républicaine de 1851 dans le pays de l’Hermitage
L’UPVH invite Yves Dumaine pour une conférence sur l’insurrection républicaine de décembre 1851 dans les campagnes du pays de l’hermitage. Propos illustré de témoignages trouvés aux archives départementales.
Le 24/02/2026 20:00 Informations complémentaires
14 route des Creux 26600 Gervans Tél. 07 71 05 07 72
Payant