Conférence sur Mary Lou Williams – Festival Parfum de Jazz

Compositrice et arrangeuse prolifique, immense pianiste, Mary Lou Williams a enregistré plus d’une centaine de disques. Son oeuvre est aujourd’hui célébrée et jouée par de nombreuses musiciennes actuelles.

Grande dame du jazz et musicienne influente de plusieurs décennies de son histoire, du blues à l’avant-garde des années 60, Mary Lou Williams (1910-1981), s’il y avait une justice, devrait se trouver aux côtés des plus grands noms. Figure maternelle, protectrice et amie de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis et Thélonious Monk qu’elle a aidés et encouragés, compositrice et arrangeuse prolifique, immense pianiste, elle a enregistré plus d’une centaine de disques. Son oeuvre est aujourd’hui célébrée et jouée par de nombreuses musiciennes actuelles.

La conférence reviendra sur sa biographie et les temps forts de sa carrière, illustrée de quelques enregistrements rares (30′) et d’un document filmé la présentant lors d’un concert solo où s’expriment toutes les facettes de son immense talent.

Conférence animée par Jean-Paul Ricard, auteur du coffret » Mary Lou Williams, The First Lady In Jazz » (Frémeaux & Associés)