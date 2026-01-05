Conférence sur Nicolas de Stael

« À mille vibrations » : Conférence sur le peinture Nicolas de Staël (1914-1955), proposée par Marie-Hélène Adam.

Le 18/01/2026 17:00

128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 50 00

Gratuit pour les visiteurs

Du Nord au Sud et du Sud au Nord Staël peint, avec frénésie, avec ardeur, avec fougue, avec enthousiasme, dans l’urgence et l’impatience et jusqu’au désespoir : les paysages, les êtres, les couleurs, la lumière, avec cette question oppressante :  » Comment atteindre en peinture la plénitude sensorielle éprouvée au spectacle du monde ? « 