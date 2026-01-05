Du Nord au Sud et du Sud au Nord Staël peint, avec frénésie, avec ardeur, avec fougue, avec enthousiasme, dans l’urgence et l’impatience et jusqu’au désespoir : les paysages, les êtres, les couleurs, la lumière, avec cette question oppressante : » Comment atteindre en peinture la plénitude sensorielle éprouvée au spectacle du monde ? «
Conférence sur Nicolas de Stael
« À mille vibrations » : Conférence sur le peinture Nicolas de Staël (1914-1955), proposée par Marie-Hélène Adam.
128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 50 00