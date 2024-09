ConfÃ©rence sur William Klein Par Jacques Damez

Ce dernier n’aura eu de cesse, tout au long de sa vie, de jongler avec les images et leurs modes de représentation. Depuis 33 ans, la galerie Le Réverbère à Lyon représente William KLEIN. Jacques Damez, photographe et co-fondateur de la galerie avec Catherine Dérioz, fin connaisseur de l’oeuvre de Klein contextualisera et analysera l’histoire de cet artiste majeur de la deuxième moitié du 20 et du début du 21 siècles. Une approche pour mettre en lumière les enjeux d’écriture de ce père de la photographie contemporaine.