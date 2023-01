Venez assister à une conférence théâtralisée surprenante : un visionnaire, un philosophe et des aquoibonnistes se présentent à nous dans des tableaux mêlant dialectique et humour.

Cette conférence théâtralisée nous permet d’évaluer notre impact individuel sur le réchauffement climatique et de trouver des solutions concrètes mêlant sobriété et efficacité.

Pièce écrite par Anne-Marie FOIN, avec Serge FOIN, Monique Varengo-Redoux et Dominique-Jean PERRIN

Possibilité de réservation sur notre site : www.fontlozier.fr