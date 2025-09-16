L’Histoire de l’art, rétive, a mis très longtemps à rassemble les éléments épars qui nous permettent, désormais, d’assister au retour du refoulé, autrement dit à l’interprétation de l’oeuvre de Théodore Géricault (1791 – 1824).
De fait, toute la vie artistique repose sur une vision politique très fine de la vie quotidienne de ses concitoyens mais encore de grands équilibres européens et mondiaux : les guerres fratricides de Napoléons, ses défaites (Campagne d’Égypte, expédition de Saint-Domingue), la traitre des Noirs, le colonialisme, les révolutions européennes et sud-américaines, le conséquences de la révolution industrielle à Londres, les souffrances du peuple. Autrement dit la folie d’un monde, la folie du monde.
En cela, Théodore Géricault est le digne représentant du romantisme esthétique et politique, une suite logique aux combats titanesques de ses aînés.
Conférence : Théodore Géricault
Un moment passionnant pour (re)découvrir l’univers d’un peintre majeur du romantisme : une conférence, animée par Bruno Chenique, spécialiste de Géricault, autour du peintre et de son chef-d’oeuvre Le Radeau de la Méduse !
