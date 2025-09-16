Théophile-Jean Delaye naît à Valence en 1896 et meurt à Saint-Donat-sur-l’Herbasse en 1970. Toute sa vie, il n’a cessé d’arpenter déserts et montagnes, comme topographe militaire au Maroc et comme artisteillustrateur des paysages qu’il traversait. Théophile-Jean Delaye sut admirablement concilier rigueur militaire et sensibilité artistique, même s’il ne revendiqua pas une position d’artiste.
Cette conférence retrace ce parcours de vie qui traverse le 20e siècle, sa politique coloniale, ses guerres, ses nouveaux enjeux : la paix, le progrès, l’écologie. Théophile-Jean Delaye fut le rapporteur infatigable d’une époque en mutation, tiraillée entre les conservatismes et l’émancipation par les arts et les sciences.
Conférence : Théophile-Jean Delaye
Venez découvrir ou redécouvrir Théophile-Jean Delaye lors d’une conférence passionnante animée par Pascal Thevenet !
Place Marcel Armand 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 89
