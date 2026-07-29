A destination des adultes (parents, professionnels, proches), cette conférence à deux voix animée par Emma MICHARD-FALCHERO, enseignante spécialisée en orthopédagogie et Hamida Arhab Lantri, éducatrice spécialisée.
Cette rencontre abordera les thèmes suivants :
1? – Présentation des TND : définitions et impacts sur les apprentissages
2? – Les fonctions exécutives
3? – Les habiletés sociales
4? – Le rôle du plaisir et de la motivation
5? – Exemples de jeux adaptés
Conférence : Troubles du neuro-développement: le jeu comme passerelle vers les apprentissages
Pour mieux comprendre les troubles du neurodéveloppement (TND) chez l’enfant et découvrir comment le jeu peut être un levier d’apprentissages.
Place Alain Fournier 26000 Valence Tél. 04 75 56 80 26
A destination des adultes (parents, professionnels, proches), cette conférence à deux voix animée par Emma MICHARD-FALCHERO, enseignante spécialisée en orthopédagogie et Hamida Arhab Lantri, éducatrice spécialisée.