Conférence : Troubles du neuro-développement: le jeu comme passerelle vers les apprentissages

Pour mieux comprendre les troubles du neurodéveloppement (TND) chez l’enfant et découvrir comment le jeu peut être un levier d’apprentissages.

Conférence : Troubles du neuro-développement: le jeu comme passerelle vers les apprentissages
Le 12/09/2026 09:00

Place Alain Fournier 26000 Valence Tél. 04 75 56 80 26

Gratuit pour les visiteurs

A destination des adultes (parents, professionnels, proches), cette conférence à deux voix animée par Emma MICHARD-FALCHERO, enseignante spécialisée en orthopédagogie et Hamida Arhab Lantri, éducatrice spécialisée.
Cette rencontre abordera les thèmes suivants :
1? – Présentation des TND : définitions et impacts sur les apprentissages
2? – Les fonctions exécutives
3? – Les habiletés sociales
4? – Le rôle du plaisir et de la motivation
5? – Exemples de jeux adaptés