Conférence « Un hybride aux Hébrides » – Les rencontres de la photo

Où que le regard se porte, des paysages sublimes vous sont offerts : des panoramas ciselés par les éléments, des kilomètres de côtes atlantiques déchiquetées et bordées d’eau turquoise, des écrins sauvages au coeur des quels logent de nombreuses colonies d’oiseaux, des plages de sable blanc ou doré, les lochs et des landes aux fleurs sauvages et colorées…