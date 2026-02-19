Depuis plus de 30 ans, au coeur du Luberon, il développe un jardin remarquable, né d’une friche centenaire, en privilégiant l’observation du vivant et des pratiques naturelles respectueuses des équilibres écologiques.
Chroniqueur pour Rustica et la radio ICI Drôme Ardèche, il partagera son expérience et ses méthodes pour créer un jardin presque sans arrosage : comprendre le sol, choisir les plantes adaptées et accompagner la nature plutôt que la contraindre.
Conférence : » un jardin presque sans arrosage »
À l’occasion de ses 20 ans, l’association Paysages a le plaisir d’accueillir Jean-Yves Meignen, jardinier de l’Abbaye de Valsaintes et référence du jardinage écologique en Provence.
Rue Montant Au Donjon Salle Des Fêtes 26130 Clansayes Tél. 07 82 33 28 36
