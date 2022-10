Conférence – Une exploration des bouleversements esthétiques au milieu du XXème siècle

Cette table ronde sera animée par Michel Fano (compositeur), Jérôme Constant (directeur du Conservatoire de Montélimar Agglo) et Irène Hontang (musicologue et médiatrice de la musique).

Michel Fano (né en 1929), compositeur élève d’Olivier Messiaen résident dans le Sud de la Drôme à quelques encablures du Mont Ventoux, proche de Pierre Boulez et d’Alain Robbe-Grillet avec qui il réalisera nombre de films avant de se consacrer lui-même au cinéma, est le compositeur de l’Étude XV qui sera interprétée lors de ce concert.

Au début des années 50, alors que le public se sent désorienté par l’avant-garde musicale, Michel Fano se saisit des nouvelles esthétiques et compose en 1953 une étude sérielle-intégrale d’une rare complexité. Perdue avant d’être retrouvée soixante années plus tard, cette oeuvre est enfin créée en 2021 sous la direction de Bruno Mantovani.

L’Orchestre de Chambre de la Drôme signera la seconde interprétation de cette oeuvre venue tout droit d’un autre siècle et représentante des bouleversements esthétiques au coeur du XXème siècle.