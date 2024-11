Révolution est-elle une affaire de (en) famille ? Quelles peuvent être les répercussions familiales d’engagements politiques différents et jusqu’où les antagonismes révolutionnaires peuvent-ils conduire les membres d’une même parentèle ? Comment, enfin, dans certaines familles se constitue, s’entretient, et se transmet une mémoire politique familiale (révolutionnaire ou contre-révolutionnaire), assumée et renforcée génération après génération ? C’est à toutes ces questions que se propose de répondre cette conférence en pénétrant dans la plus stricte intimité des familles, notamment drômoises.

Par Nicolas SOULAS (professeur agrégé et docteur en histoire moderne)

En accès libre.

Citoyens à l’exercice militaire.

Lesueur, Jean-Baptiste , Dessinateur

Entre 1792 et 1795

© Musée Carnavalet, Histoire de Paris

