Conférence « Zéro pointé ? » Histoire de la violence à l’école

Conflits, découragement du personnel, souffrance des élèves… L’école française est en crise. Spécialiste reconnu des problèmes de violence et de harcèlement en milieu scolaire, Eric Debarbieux ouvre plus de quarante années d’archives et de réflexion pour tenter de comprendre comment » on en est arrivé là « .
Sans concession, et sans langue de bois, il montre la responsabilité majeure des politiques publiques incohérentes, peu ou pas suivies, reposant trop souvent sur des incantations inopérantes, des croyances au programme miracle.