Conférences : Caravage et les caravagesques

10h – Le caravagisme à Naples et en Espagne

Tandis que Naples l’espagnole accueille, à la suite du Caravage, Jusepe de Ribera, 1633, The Pietà, Museo nombre de peintres italiens imprégnés de son esthétique, c’est la génération de Jusepe de Ribera et de Juan Bautista Maino, qui offre les premières variations hispaniques autour du langage caravagesque. Soutenu par des mécènes de haut rang bien ancrés à Rome, le mouvement témoigne du succès de certaines formules héritées du maître, et, du même coup, de la circulation de ses oeuvres et de leurs copies sur le sol espagnol.

14h – Le caravage à Malte : un exil et cinq chefs-d’oeuvre

Le Caravage, a remarquablement marqué le patrimoine culturel de Malte lors de son court exil sur l’archipel entre 1607 et 1608, emmené par Fabrizio Sforza, ancien grand Prieur à Venise. Le Grand Maître de l’Ordre de Malte de l’époque, Alof de Wignacourt, voyait d’un très bon oeil l’arrivée du peintre. La nouvelle cité, La Valette, est en pleine construction avec ses fortifications en étoile destinées à affirmer la supériorité du monde chrétien face aux musulmans. Malgré sa réputation sulfureuse et son caractère imprévisible, le Caravage est considéré comme le plus grand artiste vivant. Après des événements obscurs il se retrouve emprisonné au fort San Angelo à Malte. En bénéficiant probablement de complicités haut placées, il quitte l’île sur laquelle il n’aura guère passé que quinze mois, mais tout en laissant un bel héritage : cinq chefsd’oeuvre peints à Malte, dont, » La décollation José de Ribera, vers 1608, La Décollation de saint Jean-Baptiste, co-cathédrale Saint-Jean, La Valette, Malte de Saint Jean-Baptiste » et » Saint Jérôme écrivant « , tous deux conservés dans l’Oratoire de la CoCathédrale Saint-Jean à La Valette. La » Décollation de Saint Jean-Baptiste « , réalisée in situ est une oeuvre monumentale (361 × 520 cm) et l’unique peinture signée par Le Caravage. Parmi les trois autres oeuvres qu’il a réalisées à Malte, deux sont exposées au Palais Pitti à Florence ( » Amour Endormi » et » Portrait d’un chevalier de Malte « ) et la dernière se trouve au Louvre à Paris ( » Portrait d’Alof de Wignacourt « ).