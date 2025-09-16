Conférences : Caravage et les caravagesques

Ces conférences retracent un des phénomènes les plus fascinants de l’histoire de l’art européen : l’immense portée de la révolution caravagesque, par le biais, des plus grands peintres d’Europe venus parfaire leur formation à Rome.

10h – Caravage : un artiste entre ombre et lumière

Artiste ambitieux et visionnaire, tempérament exalté, Caravage n’a eu de cesse, durant sa courte carrière, de bouleverser les codes de la peinture, dans sa façon de travailler comme dans son attachement à la vérité et jusqu’à sa conception même du tableau. S’appuyant comme peu avant lui sur le modèle vivant, il a imposé à ses contemporains, par ses cadrages et par sa force plastique, une façon radicalement nouvelle de voir. Une esthétique renversante, où de la puissance des corps et des ombres se dégage une spiritualité rarement égalée.

14h – Les caravagesques romains : une révolution et ses variations

Bouleversé de fond en comble, sans délai, par la nouvelle esthétique de Caravage et par son fulgurant succès, le foyer romain révèle en premier chef la portée de l’héritage du maître, immense et incontournable. Peindre après Caravage, peindre à l’ombre de Caravage est un défi pour les disciples, fidèles ou indépendants, pour les compagnons comme pour les interprètes tardifs. De Saraceni à Manfredi, d’Orazio Gentileschi à Leonello Spada, les tempéraments les plus divers s’y essayent et finissent par composer une véritable rhétorique caravagesque.