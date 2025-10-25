Confidences au Palais Delphinal.
Du 8 au 11 novembre 2025, le Palais Delphinal de Saint-Donat-sur-l’Herbasse accueillera l’exposition » Confidences « , une rencontre artistique à trois voix.
Les artistes Cathy Lachouque, Ghislaine Dagorne et Alexandra Reyes présenteront leurs oeuvres dans une ambiance intimiste et sensible, où se mêlent regards croisés, émotions partagées et univers singuliers, Confidences au Palais Delphinal.
Une invitation à prendre le temps de découvrir, ressentir et partager l’art autrement.