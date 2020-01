Connaissance du monde Le Transsibérien II

Le Transsibérien fut la plus grande ligne de chemin de fer du monde, 9 298 Km et 7 fuseaux horaires de Moscou à Vladivostok lors de sa construction en 1891.

Elle fut complétée par les Soviétiques de 1949 à 1961 par le Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude (en Russie proche du lac Baïkal), à Pékin en traversant la Mongolie et sa capitale Oulan-Bator. Le film nous fait découvrir la vie du train avec ses provodnitsas (les responsables de wagon) et des territoires tra­versés : Volga, Oural. Sibérie, la halte magique au Baïkal , les steppes de Mongolie, le désert de Gobi, la muraille de Chine, les hutongs, la cité interdite de Pékin…

Un parcours époustouflant parmi les chamanes, les yourtes, les courses de chevaux et les lutteurs mongols