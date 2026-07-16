Conte Abracad’Afrique

Un voyage musical magique et poétique à la découverte d’une douzaine d’instruments de musique d’Afrique et de chansons en langues africaines et françaises. Tout public

Musicien et conteur aux inspirations multiples, Vincent HICKMANN se nourrit de ses voyages en Afrique, ses recherches en ethnomusicologie et ses apprentissages à la source des traditions musicales africaines.

L’Afrique : un grand continent tout en couleur, entouré de mers bleues comme le ciel.

L’Afrique : plein de pays avec des hommes, des femmes, des enfants, tous très différents et qui jouent d’incroyables instruments !

L’Afrique… j’ai eu vraiment de la chance : j’y ai fait beaucoup de voyages.

Aujourd’hui je vous y emmène ! J’ai mes malles pleines d’instruments à vous montrer ! C’est parti. À pied ? Trop loin ! En bateau ? Impossible ! J’ai le mal de mer. En avion, oh non, trop bruyant et trop de carburant !

Mais comment ? Ah, je sais, allons en Afrique en baguette magique…