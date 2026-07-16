Conte Abracad’Afrique

Musicien et conteur aux inspirations multiples, Vincent HICKMANN se nourrit de ses voyages en Afrique, ses recherches en ethnomusicologie et ses apprentissages à la source des traditions musicales africaines.
L’Afrique : un grand continent tout en couleur, entouré de mers bleues comme le ciel.
L’Afrique : plein de pays avec des hommes, des femmes, des enfants, tous très différents et qui jouent d’incroyables instruments !
L’Afrique… j’ai eu vraiment de la chance : j’y ai fait beaucoup de voyages.
Aujourd’hui je vous y emmène ! J’ai mes malles pleines d’instruments à vous montrer ! C’est parti. À pied ? Trop loin ! En bateau ? Impossible ! J’ai le mal de mer. En avion, oh non, trop bruyant et trop de carburant !
Mais comment ? Ah, je sais, allons en Afrique en baguette magique…